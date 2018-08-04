حزب العمال البرازيلى يسمى لولا دا سيلفا المسجون مرشحه للانتخابات الرئاسية

(أ ف ب)

اختار حزب العمال البرازيلى السبت الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه يقبع فى السجن لإدانته بالفساد.

وقال لولا فى رسالة تمت تلاوتها فى مؤتمر حزب العمال المنعقد فى ساو باولو إن "البرازيل بحاجة الى استعادة الديمقراطية".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأسبق يمضى حكما بالسجن لمدة 12 عاما، إلا انه لا يزال يحتل المرتبة الأولى فى نوايا التصويت فى الجولة الأولى مع 30 فى المئة، بحسب مؤسسات استطلاع الرأي. وتشكل هذه النسبة ضعف ما حصل عليه أبرز منافسيه.

وينص القانون البرازيلى على عدم أهلية أى شخص حكم عليه فى الاستئناف، حالة لولا، للترشح الى الانتخابات.