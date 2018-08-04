حبس عاطل لحيازته 45 لفافة هيروين فى المعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالترويج لمخدر الهيروين، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، تفيد قيام: "ع.ا" 34 سنة عاطل، بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وأمكن بإعداد الأكمنة ضبطه وعثر بحوزته على 45 لفافة هيروين.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.