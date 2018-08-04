جمعية رجال أعمال السادات تبدأ نشاطها بتدريب الشباب

كتب هانى الحوتى

تبدأ جمعية رجال أعمال ومستثمرى السادات نشاطها بتنظيم دورات تدريبية للشباب، لحل أزمة عدم توافر عمالة فنية مدربة، وفى نفس الوقت خفض معدل البطالة، وذلك بالتعاون مع أحد الأحزاب المنشأة حديثاً.

وقال الدكتور محمد حلمى هلال، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن جمعية رجال الأعمال ومستثمرى السادات جار تأسيسها بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التضامن حتى الآن، مضيفا أن الجمعية ستضم كل الكيانات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالمدينة، والتى تصل إلى 1200 مصنع بخلاف جمعية مستثمرى السادات والتى تضم نحو 60 مصنعا من الكيانات الكبرى فقط.

وأضاف هلال، لـ"اليوم السابع"، أن برنامج تدريب الشباب سيتم إطلاقه بعد إجازة الصيف، وتشارك فيه جمعية مهندسى ومستثمرى كفاءة الطاقة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.