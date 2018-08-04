تنفيذ 53 إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقليوب.. صور

وشنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد بالتنسيق مع الشرطة اليوم السبت، حملة إزالة بقرية بلقس (زاوية النجار)، والتى أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدى، 11 حالات زراعة، 20 حالة رى، 6 حالات غاز، 16 حالة غلق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين.