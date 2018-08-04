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السبت، 04 أغسطس 2018 04:02 م
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تنفيذ 53 إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقليوب.. صور

السبت، 04 أغسطس 2018 03:05 م
تنفيذ 53 إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقليوب.. صور جانب من حملة الإزالة
القليوبية إبراهيم سالم
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واصلت الجهات التنفيذية بالقليوبية شن الحملات المسترة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية والتصدى للمخالفين والتى أسفرت عن تنفيذ 53 حالة إزالة لتلك التعديات.

 

وشنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد بالتنسيق مع الشرطة اليوم السبت، حملة إزالة بقرية بلقس (زاوية النجار)، والتى أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدى، 11 حالات زراعة، 20 حالة رى، 6 حالات غاز، 16 حالة غلق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

 

 

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حملات إزالة بقليوب 2
 
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حملات إزالة بقليوب

 


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