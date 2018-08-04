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تلفزيون تل أبيب: شخصيات إسرائيلية توجهت لقطر لبحث صفقة رهائن غزة

السبت، 04 أغسطس 2018 12:05 ص
تلفزيون تل أبيب: شخصيات إسرائيلية توجهت لقطر لبحث صفقة رهائن غزة رهائن جيش الاحتلال فى غزة
كتب – محمود محيى
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تأكيدا لدورها المشبوه فى المنطقة وعلاقتها الوطيدة بدولة الاحتلال، ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى فى خبر عاجل لها، إن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى توجهت إلى قطر من أجل إتمام صفقة رهائن الجيش الإسرائيلى المحتجزين لدى حركة حماس فى قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية إن الوفد الإسرائيلى ذهب إلى الدوحة للقاء مسئولين بالحكومة القطرية، لتجنيد الأموال لتمويل التسوية فى قطاع غزة.

جانب من التقرير
جانب من التقرير

يذكر أن المبعوث القطرى لدى إسرائيل وغزة محمد العمادى، التقى نائبة الكنيست الإسرائيلى عن حزب "الليكود" اليمينى الحاكم نافا بوكر، بأحدى فنادق مدينة القدس المحتلة مؤخرا، وتناولا خلال اللقاء الاستعدادات لمونديال كرة القدم المقبل فى الدوحة عام 2022، بالإضافة لمناقشتهما الأزمة بين قطر ودول الخليج.

 

 


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غزة

اسرائيل

قطر

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التلفزيون الاسرائيلى




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