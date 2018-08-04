تقرير الطب الشرعى لضحية حجز المرج يكشف: الوفاة نتيجة جرح نافذ بالبطن

كتب ــ عبد الله محمود

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي في مقتل محتجز على يد زميله داخل حجز قسم شرطة المرج ، انه توفي نتيجة إصابته بجرح طعنى في البطن، أسفر عن إصابته بتهتك فى الطحال ونزيف شديد.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، جددت حبس محتجز متهم بقتل زميله داخل حجز قسم شرطة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب مشاجرة نشبت بينهما على فرض السيطرة داخل غرفة الحجز.

وقالت التحقيقات: إن أفراد حرس القسم سمعوا أصوات صراخ واشتباكات داخل الحجز، وعلى الفور توجهوا إليه، وتبين نشوب مشاجرة بين المحتجزين وسقوط قتيل، وتم نقل جثته إلى المشرحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم محتجز على ذمة قضية مخدرات طعن المجنى عليه بـ"ملعقة" اخترقت بطنه ليلقى مصرعه قبل محاولة إسعافه.