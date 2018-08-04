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تعرف على خطوات التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها × 6 معلومات

السبت، 04 أغسطس 2018 04:00 ص
تعرف على خطوات التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها × 6 معلومات عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها، لتجنب الوقوع فى أخطاء الفواتير الناتجة عن اعتماد بعض العاملين بإدارات الكشف والتحصيل على متوسط الاستهلاك، وعدم أخذ القراءة الموجودة بالعداد، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:
 
1. الإطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.
2. إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتورة فى الجزء الأيمن.
3. يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.
4. احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.
5. إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.
6. توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.
 

** الجدير بالذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019، التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو الجارى، هى كالآتى: 

1. الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشا)
2. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشا)
3. الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشا)
4. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشا)
5. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرش)
6. الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرش)
7. الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).
 

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