تعرف على القطع الأثرية المضبوطة بحوزة عصابة 6 أكتوبر.. أبرزها تمثال لرمسيس

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قرارًا بحبس المتهمين فى تجارة الآثار، والذين تم ضبطهم مؤخرًا بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزتهم وعرضها على خبراء الآثار لفحصها.

وتنوعت القطع الأثرية المضبوطة بحوزة العصابة المكونة من 4 أفراد ما بين تماثيل تعود للملك رمسيس وأخرى عبارة عن أوانى وقطع أثرية مختلفة، ويرصد "اليوم السابع" طبيعة تلك القطع الأثرية المضبوطة، والتى بلغ عددها 58 قطعة.

- تمثال جرانيت وردى بارتفاع 12 سم.

- تمثال من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس.

- مائدة من الفيانس عليها 10 أوانى من الفيانس الصغيرة.

- تابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل طوله 80 سم 10 كؤوس من الفيانس صغير الحجم.

- 5 فناجين من الفيانس صغيرة الحجم.

- شمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألابستر.

- 4 رقائق تمثل الآلهة الخاصة بالمومياء.

- 3 خواتم من العاج.

- 3 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام.