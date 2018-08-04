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تعرف على الإخوانى عبد الله عزام "عراب" أسامة بن لادن × 10 معلومات

السبت، 04 أغسطس 2018 12:34 م
تعرف على الإخوانى عبد الله عزام "عراب" أسامة بن لادن × 10 معلومات عبد الله عزام
كتب كامل كامل
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فى أول حوار لها، كشف علياء غانم، والدة أسامة بن لادن، عن اسم الشخص الذى تسبب فى تسميم ابنها فكريا وتحويله من شخص طبيعى إلى متطرف، ألا وهو عبد الله عزام الأب الروحى للجماعات التكفيرية، إذ قالت أم أسامة بن لادن فى حوارها الذى آثر ضجة عالمية: "لقد غيره الناس فى الجامعة.. أصبح رجلا مختلفا، مبينة أن أحد الرجال الذين قابلهم فى الجامعة هو عبد الله عزام، قد غسل هذا الرجل مخ أسامة بن لادن، وحوله فكريا نحو التطرف".. وفى السطور التالية نرصد أهم 10 معلومات عن عبدالله عزام مُلهم أسامة بن لادن.

 

1- عبد الله عزام فسلطينى الجنسية من مواليد 1941، ويعد من أعلام جماعة الإخوان.

2-  عمل فى مجال التعليم وقد انتسب إلى كلية الشريعة فى جامعة دمشق، ونال منها شهادة الليسانس فى الشريعة، كما انتسب إلى الأزهر وحصل على شهادة الماجستير فى أصول الفقه.

3 انتقل للسعودية للتدريس فى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ولقد أعير سنة إلى الجامعة الإسلامية الدولية بإسلام آباد للتدريس حسب طلبه ليكون قريبا من الجهاد الأفغانى.

4 تولى منصب أمير مكتب خدمات المجاهدين فى أفغانستان.

5 شارك أسامة بن لادن فى تأسيس تنظيم القاعدة، وكان أهم منظريها.

6 أهم الشخصيات التى ساهمت فى استقطاب الشباب للمشاركة فى القتال فى أفغانستان.

7 تأثر جدا بفكر سيد قطب وكان أهم الشخصيات التى روجت للفكر القطبى.

8 حدثت خلافات بينه وبين أيمن الظواهرى، وقد حسم الظواهرى هذا الخلاف لصالحه وسيطر على أسامة بن لادن.

9 من أهم أقواله إن المسلمين يجب أن يكونوا إرهابيون.

10 تم اغتياله 24 نوفمبر 1989، وقتل مع ولديه محمد وإبراهيم فى باكستان.


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عبد الله عزام

اسامه بن لادن

تنظيم القاعدة

ايمن الظواهرى




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