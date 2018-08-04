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تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

السبت، 04 أغسطس 2018 08:50 ص
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات ترعة السلام
كتبت أسماء نصار
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فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الارهاب بشمال سيناء، نجدها فى نفس الوقت تتحرك على قدم وساق لدفع عجلة التنمية بتنفيذ مشروعات عملاقة، واستكمال المشروع القومى الرئيسى للتنمية "ترعة الشيخ جابر" شرق القناة بطول 86 كيلو ونصف حتى وادى العريش، وبعيداً عن مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس، ومشروع شرق التفريعة.

وفى التقرير التالى نرصد 5 أهداف لمشروع "تنمية شمال سيناء".

 

1- استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصباح ) .

2- خلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل.

3- تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى.

4- خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى.

5- استغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.

 

 


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