تعرف على أسعار وشروط حجز وحدات الإسكان بمدن الأقصر بدءاً من 20 أغسطس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالأقصر، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمليك بمشروع الإسكان الاجتماعى اعتبارا من 20 أغسطس الجاري، وحتى 20 سبتمبر المقبل، وتشمل تلك الوحدات مناطق "الدير والشغب بإسنا - أبو قليعى والرياينة بأرمنت - الطود - القرنة القديمة - الضبعية - المدامود - طيبة الجديدة".

وتشمل مساحة الشقق التى سترطح 90 متر مربع بإجمالى 3 غرف، وتشمل ضوابط الإسكان فيها أن تشمل سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقدا عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومقدم الحجز 11 ألف جنيه والقسط يبدأ من 590 جنيها كحد أدنى ويحدد طبقا لضوابط التمويل العقارى، ويرد فى حالة عدم التخصيص 140 جنيهًا، ومصاريف الاستعلام لا ترد، ويتم سدادها فى أى مكتب بريد، على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، بمكاتب البريد المميكنة.

ومن المقرر أن يقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التى لا تزيد عن 3500 صافى شهرياً للأعزب، و4750 جنيهاً صافى شهريا للمتزوج، وأن يكون من أبناء المحافظة أو مقيما بها، والمرتبط بها عملا، أو إحدى المدن الجديدة التابعة، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، ويتم تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة العشوائية الإلكترونية، وتطبق الأولية فى حالة زيادة الطلبات على الوحدات المتاحة، وفى حالة سحب المقدمات المدفوعة، يتم خصم نسبة 2% من إجمالى قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات، تكون الأولوية طبقا للآتي: المتزوج ويعول شامل الأرملة وتعول المطلقة وتعول، تكون الأولوية للأصغر سنا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر سنا، والمتزوج والأولوية للأصغر سنا، والأعزب والأولوية للأصغر سنا، وجميع المستندات يتم إدخالها على الموقع الإلكترونى ( www.mff.gov.eg ) الخاص بصندوق التمويل العقاري، وذلك بموجب الرقم الكودى الخاص بالعميل الذى يتم إرساله على رقم التليفون المحمول الخاص به عند إنشاء حساب على الموقع، كما يقدم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل المقدم إليها.