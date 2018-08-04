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تضامن القليوبية: انطلاق أول دفعة من حجاج الجمعيات بالمحافظة 11 أغسطس

السبت، 04 أغسطس 2018 04:00 ص
تضامن القليوبية: انطلاق أول دفعة من حجاج الجمعيات بالمحافظة 11 أغسطس حجاج بيت الله الحرام
القليوبية - إبراهيم سالم
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قالت صفاء طنطاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إنه تم تخصيص 572 تأشيرة لحج الجمعيات بالمحافظة، تم تقسيمها على مستويين أول ورابع، على أن يرافق كل مجموعة تتكون من 45 حاجا مشرف من المديرية، حيث تتضمن المجموعات 3 مشرفين من الجهة الإدارية و10 مشرفين من الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه لم يتم تخصيص مشرف عام من المحافظة.

 

وأضافت وكيل تضامن القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستوى الأول والمكون من 356 حاجا سيغادر مطار القاهرة يوم 11 أغسطس الحالى متجها إلى المدينة، على أن يغادر المستوى الرابع المكون من 216 حاجا يوم 14 من نفس الشهر متجها إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وتابعت "طنطاوى" أنه تم الانتهاء بالفعل من كل الدورات التى خصصتها الوزارة لحجاج الجمعيات، إلى جانب أخذ البصمة الوراثية مجانا بالأماكن التى تم تحديدها بالمحافظة مسبقا.


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