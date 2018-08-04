تشييع جثمان فلسطينى توفى متأثرا بإصابته خلال احتجاجات غزة

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم السبت 4 أغسطس فى تشييع جثمان فتى فلسطينى أصيب برصاص إسرائيلى، خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة أمس الجمعة 3 أغسطس وتوفى في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

ويدعى الفتى معوض زياد السورى (16 عاما) وهو أحد فلسطينيين لقيا حتفيهما أمس فى الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ، والتى اسفرت أيضا عن إصابة 220 شخصا على الأقل.

وقتل 157 فلسطينيا على الأقل في الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل والقطاع منذ 30 مارس ، في حين قتل جندى إسرائيلى برصاص قناص في غزة.

وخسرت إسرائيل قطاعات من الأراضى الزراعية والغابات بسبب حرائق سببتها الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم ، التي تتم تعبئتها بمواد حارقة وإطلاقها من غزة.