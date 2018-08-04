تحرير 790 مخالفة مرورية والتحفظ على 20 دراجة بخارية خلال حملات بقنا

قنا- وائل محمد

شنت أجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا، تحت إشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، حملات مرورية مكبرة أستهدفت عدد من الميادين العامة لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية المخالفة لتفعيل القانون وضبط المخالفين.

وأسفرت عن ضبط 790 مخالفة مرورية شاملة تجاوزت حد السرعة، ومخالفات الوقوف بطريق الخطأ وتعطيل الحركة المرورية، وغرامات ونش، سحب تراخيص منتهية، وضبط 20 دراجة بخارية بدون لوحات خلال حملات مكبرة بالطرق السريعة وميادين المحافظة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.