video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 790 مخالفة مرورية والتحفظ على 20 دراجة بخارية خلال حملات بقنا

السبت، 04 أغسطس 2018 02:13 م
تحرير 790 مخالفة مرورية والتحفظ على 20 دراجة بخارية خلال حملات بقنا حمله مروريه - ارشيفية
قنا- وائل محمد
إضافة تعليق

شنت أجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا، تحت إشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، حملات مرورية مكبرة أستهدفت عدد من الميادين العامة لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية المخالفة لتفعيل القانون وضبط المخالفين.

وأسفرت عن ضبط 790 مخالفة مرورية شاملة تجاوزت حد السرعة، ومخالفات الوقوف بطريق الخطأ وتعطيل الحركة المرورية، وغرامات ونش، سحب تراخيص منتهية، وضبط 20 دراجة بخارية بدون لوحات خلال حملات مكبرة بالطرق  السريعة وميادين المحافظة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرستان وأخصائى يحررون محضرا ضد مزارع تعدى عليهم بالضرب داخل مدرسة بدشنا

اخبار الحوادث

اخبار المرور

محافظة قنا

فحص المخدرات

اخبار محافظات

مرور قنا




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة