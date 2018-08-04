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تحرير 651 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 04 أغسطس 2018 09:32 ص
تحرير 651 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات مرورية-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة اليوم، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات، أسفرت عن تحرير651 مخالفة متنوعة.
 
وشملت المخالفات، 62 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و42 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 وتم ضبط 445 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما تمكنت الحملة من فحص، 9 سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.
 
ونفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء  أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.
 
أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء علي الأراضي الزراعية، "11قرار تعد على منافع الرى، 6 قرارات تعد على منافع السكة الحديد،  بإجمالي مساحة 3412 مترا تقريباً".

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