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تجديد حبس عامل قتل زوجته لشكه فى سلوكها بمنشأة ناصر

السبت، 04 أغسطس 2018 04:52 م
تجديد حبس عامل قتل زوجته لشكه فى سلوكها بمنشأة ناصر جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح منشأة ناصر حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته لشكه فى سلوكها.

 

وتفاصيل القضية تعود عندما، وردت إشارة من مستشفى الشيخ زايد إلى قسم شرطة منشأة ناصر تفيد باستقبالها خ م م ع 39 سنة عاملة بمستشفى السعودى الألمانى ومصابة بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر قطعى عميق بالوجه من الجهة اليسرى، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

 

بانتقال قوات الأمن والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها ع ع ح 51 سنة عامل كاوتش والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 27922 لسنة 2006م جنايات مدينه نصر أول "مخدرات"، بسبب خلافات زوجيه لشكه فى سلوكها وعلمه فى الآونة الأخيرة بأنها على علاقة غير شرعية بشخص تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليها بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابتها والتى أودت بحياتها ولاذ بالفرار.

 

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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