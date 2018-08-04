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تجديد حبس ضابط التهرب الضريبى المتهم فى رشوة الجمارك

السبت، 04 أغسطس 2018 09:58 ص
تجديد حبس ضابط التهرب الضريبى المتهم فى رشوة الجمارك محكمة -أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى
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جدد قاضي المعارضات، حبس ضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبي 15 يوما احتياطيا، علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالتورط في رشوة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته. 
 
كانت نيابة أمن الدولة أصدرت قرارا بضبط وإحضار ضابطين، لثبوت تورطهما من خلال التحقيقات مع المتهم الرئيسى والمستخلص الجمركى المتهم الثانى، واستدعاء بعض الشهود وسماع أقوالهم، وأمرت بحبس أحدهم  4 أيام، وإخلاء سبيل الآخر بعدما استمعت لأقواله. 
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، لحصوله على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
 

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