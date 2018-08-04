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تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية السطو المسلح بالساحل لجلسة 3 أكتوبر

السبت، 04 أغسطس 2018 02:36 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية السطو المسلح بالساحل لجلسة 3 أكتوبر محكمة شمال القاهرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين، لليوم الثالث من شهر أكتوبر القادم لعرض السى دى المفرغ من كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، وحضور دفاع المتهم الثانى.
 
وكان المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، بقصد ارتكاب واقعة سطو مسلح على شركة قطع غيار السيارات بالساحل، وسرقة خزينة الشركة، باستخدام أسلحة نارية وآخرى بيضاء، وفروا هاربين.
 
وكان ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة لهم، تمكنوا من ضبط، 5 أشخاص وذلك عقب سرقتهم خزينة شركة قطع غيار سيارات، حيث اتضح من تحريات المباحث أن موظف بالشركة وراء هذه السرقة بمساعدة مجموعة من اللصوص، فتم عمل الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، والمسروقات التى قاموا بسرقتها من الشركة.
 
وبمواجهتهم عقب إلقاء القبض عليهم، اعترفوا باتفاقهم مع بعض على سرقة خزينة الشركة، بعد الحصول على كافة المعلومات من أحد موظفى الشركة والذى سهل عملية دخول المتهمين إلى داخل مقر الشركة وسرقة الخزينة، وبعرضهم على صاحب الشركة المجنى عليه تعرف عليهم، واتهمهم بالسرقة.
 
وأوضح صاحب الشركة حسن يوسف، أن الواقعة تمت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مضيفًا أن اللصوص كبلوا رجال الأمن بالشركة وتوجهوا إلى "الخزينة" مباشرةً لسرقة الأموال.
 
وأشار موظف الشركة المتهم بالسرقة، إلى أنه استعان بمجموعة من الأشخاص الذين ساعدوه في سرقة المبلغ من الخزينة، بعد أن وصف الشركة لهم بالتفصيل.

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