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تأجيل محاكمة قاتل شقيقه وابن شقيقته لـ7 أكتوبر

السبت، 04 أغسطس 2018 02:37 م
تأجيل محاكمة قاتل شقيقه وابن شقيقته لـ7 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة المتهم " كمال .ع"، لاتهامه بقتل شقيقه وابن شقيقته لجلسة 7 أكتوبر لحضور المتهم.
 
 عقدت الجلسة بعضوية المستشارين  أمجد محمد أبو الفتوح وشادي رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.
   
وأسندت النيابة للمتهم  «كمال. ع»، تهمة قتل شقيقه «عرفة. ع»،  وابن شقيقته «يوسف. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد عاقدًا العزم على قتلهما فأطلق صوبهما عدة أعيرة أحدثت إصابات أودت بحياتهما مستخدمًا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، إذ توجه إليهما في البيت الذي أيقن تواجدهما به.
 
ووجهت النيابة للمتهم أيضا تهمة الشروع في قتل كل من «عابدين. ع» والطفلين «شهاب الدين. ع» و«طارق. م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد كما اتهمته بإحراز سلاح ناري دون ترخيص.
 

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