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بريطانيا تدين أصغر ارهابية.. والشرطة: ستقضى مدة سجن لا تقل عن 13عاما

السبت، 04 أغسطس 2018 08:52 ص
بريطانيا تدين أصغر ارهابية.. والشرطة: ستقضى مدة سجن لا تقل عن 13عاما الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة لا كوت الفرنسية، ان السلطات البريطانية أدانت أصغر عضو فى خلية إرهابية نسائية فى بريطانيا، وقالت الشرطة ان المتهمة سوف تقضى مدة لا تقل عن 13 عاما خلف القضبان، بتهمة التخطيط لشن هجمات فى لندن مع شقيقتها وأمها.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، قالت الشرطة إن المتهمة صفاء بولار بدأت التخطيط لشن هجوم فى بريطانيا بعد إحباط محاولاتها الانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا.

وقال نائب مساعد رئيس الشرطة دين هايدون، وهو أيضاً منسق لشرطة مكافحة الإرهاب، فى بيان له "تمكنت مشاعر الكراهية والفكر السام من النساء الثلاث وكان يعتزمن تنفيذ هجوم إرهابي".

وأضاف: "لو كانت السيدات نجحن فى مخططهم لأدى ذلك إلى مقتل أشخاص أو حدوث إصابات خطيرة".

وسجل أفراد من الشرطة السرية مكالمات هاتفية بين النساء الثلاث تحدثن خلالها عن الهجوم على أنه "حفلة شاي". وتابع الضباط الأم والأخت وهما فى سيارة بوسط لندن فى أبريل 2017 فيما تعتقد الشرطة أنها كانت مهمة استطلاع لأهداف محتملة.

وفى اليوم التالى ذهبت المرأتان إلى متجر فى منطقة واندزورث جنوب غرب لندن حيث قامتا بشراء ثلاثة سكاكين.


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