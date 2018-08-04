بدء تطوير طريق "السويس - الإسماعيلية" الأسبوع المقبل بتكلفة 650 مليون جنيه

السويس - سيد نون

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه تقرر البدء فى تطوير طريق السويس – الإسماعيلية، ورفع كفاته الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، التنسيق بين الطرق والإسكان بالمحافظة وسيتم تنفيذ تطوير الطريق، وأننا حاليًا أنهينا جميع الاستعدادات الخاصة بالتطوير بتكلفة 650 مليون جنيه.

وأضاف حامد، أنه من المقرر أيضًا رفع كفاءة الطريق أمام منطقة الكبانول السكنية بطريق السويس – الأدبية بعد 15 يومًا.

وتابع حامد، أنه أيضًا حاليًا يتم استكمال أعمال الرصف والتوسعة فى طريق السويس – القاهرة، ومدخل وبوابة المحافظة بالطريق.

وأشار محافظ السويس، إلى أنه توجد خطة عمل لتطوير الطرق تنفذ حاليًا داخل محافظة السويس، وخاصة بالطرق التى تربط السويس مع المحافظات الأخرى.