باريس تجدد دعمها لتنظيم منتدى داكار حول السلم والأمن فى أفريقيا نوفمبر المقبل

باريس (أ ش أ)

وقعت وزيرة الجيوش الفرنسية ووزير الخارجية السنغالى سيديكى كابا اليوم الجمعة، بباريس اتفاقا حكوميا جددت فرنسا بموجبه دعمها لتنطيم الدورة الخامسة لمنتدى داكار حول السلم والأمن فى أفريقيا يومى 5 و 6 نوفمبر المقبلين حول موضوع "الامن و السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا".

وذكر بيان صادر عن وزارة الجيوش الفرنسية أن منتدى داكار سيعقد بمشاركة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات وعسكريين وجامعيين وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وذكر البيان بأن منتدى داكار - الذى أطلقه فى 2014 الرئيس السنغالى ماكى سال بدعم من فرنسا - أصبح واحداً من أهم الأحداث الدولية فى مجال السلم والأمن فى أفريقيا.