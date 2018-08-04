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انتظام حركة قطارات قبلى بعد توقفها بمحطة فى سوهاج بسبب عطل بقطار مكيف

السبت، 04 أغسطس 2018 08:32 ص
انتظام حركة قطارات قبلى بعد توقفها بمحطة فى سوهاج بسبب عطل بقطار مكيف قطار -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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انتظمت حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج عقب توقفها لمدة ساعة و10 دقائق بسبب وجود عطل ميكانيكى بجرار القطار 2009 Vib  أسوان القاهرة عقب وصوله لمحطة سكك حديد الصوامعة بطهطا محطة فرعية .
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة علي محطة سكة حديد الصوامعه " محطة فرعية " بتعطل القطار رقم 2009 VIP أسوان – القاهرة بالمحطة" غير مقرر توقفه بها ".
 
بالانتقال والفحص تبين وجود عطل ميكانيكى بالجرار وقام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و" 10 " دقائق، ونتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 85 نوم [ أسوان – القاهرة ] لمدة "30" دقيقة.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلتيهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2984 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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