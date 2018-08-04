النيابة تأمر بضبط وإحضار والدة رضيعة عثر عليها بجوار صندوق قمامة بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستعجال ضبط واحضار والدة رضيعة عثر عليها ملقاة، بجوار صندوق قمامة بالسلام.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء سير أحد الأشخاص فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، سمع صوت صراخ طفل صغير، وباستكشاف الأمر تبين أنها طفلة صغيرة ملفوفة في ملاءة وترتدي ملابسها كاملة وفي يدها إسورة مدون عليها اسم ياسمين فريد، ثم قام بحملها وتسليمها لقسم شرطة السلام، وبالفحص تبين أن الطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 3 أيام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.