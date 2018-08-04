المشدد 7 سنوات لـ17 متهما بتهمة استعراض القوة والقتل العمد بالساحل

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، على 17 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك على خلفية واقعة مشاجرة نشبت بين المتهمين وأقاربهم بسبب خلافات زوجية وعائلية، اعتدى كلا منهم على الآخر، حيث استعان كل طرف بأصدقائه وأنصاره، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء خلال المشاجرة، التى أسفرت عن مقتل أحد أطراف المشكلة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الكومى، وعضوية كلا من المستشار عبد الغفار جاد الله، والمستشار علاء رؤوف، وأحمد سامى وكيل النيابة، وسكرترية مصطفى شوقى.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع قتيلا خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بشارع محمد مرسى بالمنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين أن طرفى المشاجرة كلا من "عصام.أ.خ " 42 سنة مقاول، و"أحمد.ع " 20 سنة عاطل، و"علاء الدين.د " وشهرته الإثيوبى 32 سنة، و"محمد محمد موسى" المجنى عليه " قتيل "، وآخرين تم ضبط عددا منهم فيما بعد، كما أوضحت من خلال تحريات رجال المباحث أن سبب المشاجرة خلافات أسرية وزوجية بينهم، تطورت إلى مشاجرة استهان كلا منهم بأنصاره مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، وزجاجات المولوتوف، منا أدى إلى ترويع المواطنين بالمنطقة، وأسفرت المشاجرة عن سقوط المجنى عليه قتيلا بعد تعرضه لطلق نارى أطلقه عليه أحد المتهمين ويدعى " الإثيوبى".

على الفور تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، والمتهم بقتل المجنى عليه، بالإضافة إلى ضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة، التى أمرت بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه " القتيل "، وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التخقيقات معهم، وورود تقرير الطب ابشرعى ابذى أكد أن سبب وفاة الضحية تعرضه لطلق نارى.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد على المتهمين لمدة 7 سنوات، بتهم ترويع المواطنين واستعراض القوة والقتل العمد.