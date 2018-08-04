المرصد: حرس الحدود التركى قتل 400 سورى على الحدود

(أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن قوات حرس الحدود التركي، قتلت 400 سورى على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات بسوريا فى 15 مارس 2011.

وأوضح المرصد، وفقا لقناة (سكاى نيوز) عربية، أن من بين الضحايا الذين سقطوا وهم يحاولون عبور الحدود 74 طفلا دون سن الثامنة عشر، و36 امرأة فوق الثامنة عشرة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد نشر فى يوليو الماضي، تقريرا أشار فيه إلى مواصلة أعداد الخسائر البشرية الناجمة عن استهداف القناصات التركية ارتفاعها، إثر قتل مزيد من المدنيين السوريين ممن حاولوا الهروب من الموت فى بلادهم.

ووثق مؤخرا مقتل سوريين اثنين، أحدهما من ريف حماة الجنوبي، والآخر مهجر من ريف دمشق برصاص قوات حرس الحدود التركي، بالإضافة لإصابة 3 آخرين بجروح.