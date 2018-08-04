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السبت، 04 أغسطس 2018 01:38 م
خالد صلاح
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الكويت وفرنسا تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

السبت، 04 أغسطس 2018 01:10 م
الكويت وفرنسا تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وزير الخارجية الكويتى
أ ش أ
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتى، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التى تربط البلدين.

كما بحث الجانبان- خلال اتصال هاتفى تلقاه وزير الخارجية الكويتى من نظيره الفرنسى-  أطر تنمية أوجه التعاون بين البلدين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

كما ناقش الشيخ صباح الخالد ولودريان آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك.


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