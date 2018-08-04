القضاء الادارى يعيد أرض مساحتها 2000 متر للهيئة العامة للإستثمار

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإدارى، بالزام المدير التنفيذى لشركة حبوب، بأن يعيد قطعة أرض للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغت مساحتها 2105 متر مربع كان مقام عليها مشروع الحبوب بدمياط، كما ألزمت المحكمة بأن يؤدى مبلغ 3 آلاف و838 دولار مقابل انتفاع الشركة بالأرض ولم تؤد المستحقات المالية، بعد أن قررت الهيئة وقف المشروع واسترداد الأرض.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بإن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه " فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع".

واستندت المحكمة على المادة التى تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة فى حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المُهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة، ولا يخل ذلك بحقها فى استئداء مقابل الشغل منالمشروع لحين إنهاء شغل الأرض".

وتابعت حيثيات الحكم أن الهيئة المدعية رخصت لأصحاب المشروع بإقامة مشروع لتصنيع الحبوب والبقوليات بالمنطقة الحرة العامة بدمياط وسلمت الموقع المخصص للمشروع البالغة مساحته 2105 متر مربع وصرحت للشركة بمزاولة نشاطها ، وفي عام 2011 أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط قراراً بإلغاءالموافقة السابق صدروها للمشروع والسير فى إجراءات تصفية الشركة واسترداد الموقع ، استناداً لتوقف المشروع عن مزاولة نشاطه وإرتكابه بعض المخالفات المالية والتنظيمية.

ولم تجد المحكمة أى دليل على قيام أصحاب المشروع بتسليم الموقع المخصص لمزاولة نشاطهم ، فكان لابد من إلزامهم بمقابل إشغال الأرض عن الفترة التى لم يؤدوا المستحقات المالية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ، فضلاً عن فرق المساحة الزائدة للمشروع وتبلغ جملتها وفقاً للكشف الرسمى المقدم من الهيئة 3 ألف و830 دولار.