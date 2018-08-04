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القبض على 3 جزارين يتاجرون فى الأسلحة النارية والبيضاء فى الخليفة

السبت، 04 أغسطس 2018 12:32 م
القبض على 3 جزارين يتاجرون فى الأسلحة النارية والبيضاء فى الخليفة المتهمون والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، فى القبض على كل من "جمال ع ع" 24 سنة، جزار بالمجزر الآلى، و"عبد الباقى م ف" 25 سنة، جزار بالمجزر الآلى، لمزاولتهما نشاطا إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لتجارتهما الغير مشروعة.

 

ومن خلال إعداد الأكمنة تم ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم ب م 3872 ماركة دايو، ملك وقيادة "حمادة ع ع" 33 سنة، جزار بالمجزر الآلى، وعثر بداخلها على سلاح نارى "طبنجة ماركة برتا عيار 8.5 مطموسة الأرقام وبها الخزينة الخاصة بها تحوى على 5 طلقات من ذات العيار، و5 قطع سلاح أبيض "مطواة"، و3 هاتف محمول، ومبلغ مالى 16 ألف جنية.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار وان السلاح النارى المضبوط قاما ببيعه للمتهم الثالث المضبوط صحبتهما مقابل المبلغ المالى حيازتهم، وأضاف المتهم الأول أن السلاح النارى المضبوط تحصل عليه من موطنه الأصلى بمحافظة المنيا، وبمواجهة المتهم الثالث بأقوال المتهمين أيدها، واعترف بشراء السلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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