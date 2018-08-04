القبض على عاطل وبحوزته هيروين وسلاح نارى فى الغربية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة زفتي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من القبض على أشهر تاجر هيروين بنطاق المركز وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتي والسنطه بتمكن الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث مركز شرطة زفتي والقوه المرافقه له من ضبط " ض إ " عاطل ومقيم بقرية سندبسط التابعه لمركز زفتي وبحوزته كميه كبيره من الهيروين قبل ترويجها على عملائه ، وبندقيه خرطوش ، وطلقات من ذات العيار
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار والسلاح والطلقات بغرض الدفاع عن النفس ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابه لتولي التحقيق.
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