القبض على عاطل وبحوزته هيروين وسلاح نارى فى الغربية

الغربيه محمد طارق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة زفتي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من القبض على أشهر تاجر هيروين بنطاق المركز وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى.