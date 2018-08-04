الصين تشن حملة على المواد غير القانونية المستنزفة للأوزون

رويترز

بدأت الصين عمليات تفتيش عامة على صناعات الرغويات لشن حملة على الانتاج غير القانونى للمواد التى تؤدى إلى استنزاف الأوزون والتى تستخدم على نطاق واسع فى المبردات وأجهزة تكييف الهواء.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت وكالة التحقيق البيئى، وهي منظمة غير ربحية مقرها لندن ،في يوليو أن عشرات من الشركات الصينية تستخدم مادة سي.إف.سى-11 الكيماوية المحظورة والتى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى لدى إنتاج الرغويات.

والصين هى أكبر منتج لمادة البولى يوريثان الرغوية وقد وعدت بحظر إنتاج المواد الكيماوية التى تستنزف الأوزون بما فى ذلك مادة سى.إف.سي-11 والمواد المماثلة لدى انضمامها إلى بروتوكول مونتريال في 1991. وقالت وزارة البيئة في بيان يوم الجمعة "سنرسل مفتشين من الوزارة وسنطلب أيضا من السلطات المحلية إجراء مراجعات ذاتية بشأن كل الشركات المشاركة فى إنتاج الرغويات ، "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان امتثال الشركات للبروتوكول"

ولكن الوزارة اعترفت أيضا بصعوبة اكتشاف الإنتاج غير القانونى لأن الشركات المتورطة فى ذلك تخفي عادة عملياتها عن السلطات.