الصيادون فى شمال سيناء يشكرون القوات المسلحة على فتح بحيرة البردويل

شمال سيناء - محمد حسين

قدم الصيادون فى بحيرة البردويل شكرهم للقوات المسلحة على إعادة تشغيل بحيرة البردويل واستئنافهم لحركة الصيد مجددا بعد توقف 5 أشهر.

وأعلن سالم مبارك التونى رئيس جمعية 6 أكتوبر للصيادين، فى كلمة له اليوم السبت، بمناسبة إعادة تشغيل البحيرة، أنهم يتقدمون بالشكر للقوات المسلحة على مابذلته من جهد، ومساعدة للصيادين .

أضاف التونى، أنهم ملتزمون بكافة التعليمات الخاصة بالصيد والتى تم الاتفاق عليها بين الصيادين وجهات الاختصاص وأهمها أن حركة الصيد تتم خلال ساعات النهار من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء مع صرف وقود لكل مركب.