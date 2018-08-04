الصحة: تطوير 600 وحدة رعاية أولية بـ530 مليون دولار من القرض الدولى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، البدء فى إعداد خطة تطوير 600 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية بجزء من قرض البنك الدولى للوزارة، والذى تبلغ قيمته 530 مليون دولار.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوحدات سيتم تطويرها لتكون معدة جيدًا لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، بعد تعميم التجربة فى مصر كلها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المصدر، أن الوحدات سيتم تجهيزها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى دعمها بالقوى البشرية المطلوبة لضمان أفضل تشغيل لها بما يصب فى صالح المريض.