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خالد صلاح
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السعودية: وصول أكثر من 700 ألف حاج إلى المملكة من الخارج

السبت، 04 أغسطس 2018 02:24 م
السعودية: وصول أكثر من 700 ألف حاج إلى المملكة من الخارج الحجاج فى الكعبة- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم السبت، أن عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ السعودية الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ 719 ألفا و385 حاجا، بزيادة بلغت 44 ألفا و157 عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تقريبية بلغت 6,5%.

وأوضحت المديرية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 698 ألفا و832 حاجا، والقادمين عن طريق البر 12 ألفا و159، والقادمين عبر البحر 8 آلاف و394 حاجا.

 

 


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