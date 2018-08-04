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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات بالساحل

السبت، 04 أغسطس 2018 04:22 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات بالساحل مخدرات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالساحل.
 
 
وطالب دفاع المتهم خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة التى تنظر القضية، ببرائته من التهم المنسوبة إليه، وذلك استنادا إلى عدم ضبط المتهم فى حالة من حالات التلبس، مضيفا أن أذن النيابة العامة صدر بعد القبض على المتهم بعدة ساعات، مما يؤكد أن التهمة الموجه للمتهم غير صحيحة، موضحا أن ضابط الواقعة توجد خلافات بينه وبين المتهم، هى التى دفعته للقبض عليه وتلفيق التهمة له.
 
 
ومن جانبها، قضت هيئة المحكمة على أمر الأحالة وتحقيقات النيابة العامة، وتحريات المباحث، بمعاقبة المتهم بالسجن الأشعال الشاقة المؤبدة، بعدما تأكدت من ادانته بالفعل بارتكاب الواقعة.
 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الساحل، معلومات تفيد بقيام " أحمد.ع " ، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الساحل مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.
 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 1.5 كيلو حشيش "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

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