الرئاسة الفلسطنية: موقفنا ثابت من قضيتى القدس واللاجئين كأساس لأى حل

(أ ش أ)

قالت الرئاسة الفلسطينية إن ما كشفت عنه مجلة (فورين بوليسي) حول خطة أمريكية لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يؤكد استمرار المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التصدى لها وإفشالها بالكامل.

وأضافت أن الكشف عن وجود رسائل البريد الالكترونى الداخلية لمستشارى البيت الأبيض، التى دعا فيها جاريد كوشنر للتخلص من وكالة (أونروا) لإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، يكشف ما حذر منه الرئيس محمود عباس من خطورة ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطينى من كامل حقوقه المشروعة.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن ثبات القيادة الفلسطينية وصمود أبناء الشعب الفلسطينى سيفشل كل المؤامرات لإنهاء القضية الفلسطينية تحت مسميات مزيفة، كما أفشل أبناء الشعب كل المحاولات السابقة الهادفة للنيل من حقوقه المشروعة.

وأكدت أن قضية اللاجئين هى إحدى قضايا الحل النهائي، التى لن تحل إلا من خلال المفاوضات للوصول إلى حل عادل ومتفق عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التى أصبحت جزءا من الشرعية الدولية والمدعومة من قبل المجتمع الدولي.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تساوق البعض مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب يسعى للحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة إلى قضية إنسانية.

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولى - وتحديدا مجلس الأمن - للوقوف عند مسؤولياته وفرض إرادته لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وإيقاف أى محاولات لتصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء وكالة الغوث التى أُنشئت بقرار أممى لمتابعة أوضاع اللاجئين ولن ينتهى دورها إلا بحل هذه القضية حلا عادلا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت الرئاسة الفلسطينية رفضها التنازل عن القدس بمقدساتها، وتأكيد المدافع عن حقوق اللاجئين، وهو ما ثبتته قمة الظهران من تأييد واضح للموقف الفلسطيني، والتى كان آخرها التصريحات والبيانات العربية الرسمية، وأنه سيبقى دائما طريق السلام العادل والوحيد.