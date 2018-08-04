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الداخلية العراقية: اعتقال خمسة عناصر من "داعش" جنوب الموصل

السبت، 04 أغسطس 2018 07:00 م
الداخلية العراقية: اعتقال خمسة عناصر من "داعش" جنوب الموصل القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" قرب ناحية حمام العليل جنوبى الموصل.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز ) العراقية "أنه بناء على معلومات استخبارية قام مكتب مكافحة إجرام أم الربيعين التابع إلى مديرية مكافحة إجرام محافظة نينوى بإلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى المطلوبين للقضاء والصادر بحقهم أمر ضبط، وهم من أهالى قرية (قبر العبد) التابعة لناحية حمام العليل جنوبى الموصل".

وأضاف البيان أن المتهمين غيروا محل إقامتهم بهدف التمويه وعدم التعرف عليهم وقد تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائيا واعترفوا بانتمائهم لـ "داعش" ومشاركتهم فى الأعمال الإجرامية التى كان يرتكبها التنظيم الإرهابى بحق المواطنين الأبرياء.

 

 


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