الخطوط الجوية الإريترية تبدأ رحلات منتظمة إلى أديس أبابا

رويترز

قال وزير الإعلام الإريترى يمانى جبر ميسيكل اليوم السبت ، إن الخطوط الجوية لبلاده بدأت رحلات منتظمة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، فى خطوة أخرى على طريق تحسين العلاقات بيان البلدين بعد عداء دام لفترة طويلة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للدولة في إثيوبيا هبوط طائرة تقل وزيرى النقل والسياحة الإريتريين ومسؤولين آخرين فى مطار بولى الدولى بأديس أبابا، فى رحلة جوية هى الأولى من نوعها منذ 20 عاما.

وأصبحت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الشهر الماضى ، أول رحلة جوية تجارية تهبط فى العاصمة الإريترية أسمرة قادمة من إثيوبيا منذ 20 عاما ، وكتب الوزير الإريترى على تويتر يقول "بدأت الخطوط الجوية الإريترية الرحلات المنتظمة إلى أديس أبابا اليوم ، وسيمد المسار الجديد الرحلات الجوية الإقليمية للشركة إلى القاهرة والخرطوم وجدة ودبى".

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي قال الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية الإثيوبية إن الشركة تجرى محادثات لشراء حصة في الخطوط الجوية الإريترية.