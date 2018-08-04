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الحكومة: 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

السبت، 04 أغسطس 2018 11:43 ص
الحكومة: 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية مواجهة الهجرة غير الشرعية
كتبت نورا فخرى
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وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة من خلال برنامج تسعى لتنفيذه فى هذا الصدد، فى مقدمتها زيادة الوعى بمخاطر الهجرة غير النظامية لاسيما بين الشباب والأسر فى المحافظات التى تنتشر بها هذه الظاهرة، فى إطار حرص الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

وتسعى الحكومة، وفقا لخطتها المقدمة لمجلس النواب، إلى توفير البدائل الإيجابية من فرص العمل اللائق وتنفيذ أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة وذلك من خلال تنظيم 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر بالإضافة إلى برامح للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال يستفيد منها 3 آلاف أسرة وشاب.

 

وتستهدف الحكومة أيضا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تنظيم برامج اعتماد مدربى توعية من مختلف الجهات الحكومية للعمل الميدانى بالمحافظات المستهدفة، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا البرنامج إلى 48 مليون جنيه.


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