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الجيش الجزائرى يدمر 3 قنابل ومخبأين للإرهابيين شمالى البلاد

السبت، 04 أغسطس 2018 03:36 م
الجيش الجزائرى يدمر 3 قنابل ومخبأين للإرهابيين شمالى البلاد الجيش الجزائرى- أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت قوات من الجيش الجزائرى من كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية تيبازة (شمال)، فيما تم تدمير مخبأين للإرهابيين بولاية بومرداس (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم السبت - فى إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى أمس الجمعة بتيبازة ثلاث قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأين للإرهابيين ببومرداس.

وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة كشفت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى ببرج باجى مختار مخبأ يحوى مولدا كهربائيا و3 ألواح للطاقة الشمسية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطنى بتمنراست 4 مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع.

وفى سياق متصل، ضبط عناصر الدرك الوطنى كيلو جرامين من المخدرات وأوقفوا شخصا، بالإضافة إلى حجز سيارة ومبلغ مالى بكل من عين تيموشنت وتلمسان.

ومن جهة أخري، وفى إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أوقفت دوريات مشتركة للجيش والدرك الوطنى 27 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من (تلمسان، عين صالح، وغرداية(  فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لــ22 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة من طرف عناصر حرس السواحل.

 


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