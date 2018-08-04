الجارالله يسخر بمثل كويتى شعبى من قرار أردوغان بتجميد أموال وزيرين تركيين

كتب هاشم الفخرانى

علق الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، على قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتجميد أموال وزيرى العدل والداخلية فى تركيا، وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، "أردوغان يعلم أنه لا توجد أى أموال أو ممتلكات لهما فى تركيا".



أحمد الجار الله

وأضاف "الجار الله"، فى تعليقه على قرار الرئيس التركى، "ليس لديهم أموال فى تركيا ولا حتي أملاك"، وتابع "يوجد مثل شعبى فى الكويت يقول، الهون أبرك مايكون أليس أفضل ياريس"، وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت اليوم تجميد أموال وزيرى الداخلية والعدل التركيان ردا على احتجاز قس أمريكى لدى السلطات التركية منذ فترة.