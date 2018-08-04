الأمم المتحدة: لا خلط بين مهمتى القوات الأممية والروسية بالجولان

نيويورك (أ ش أ)

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​فرحان حق ضرورة التمييز الواضح بين مهمتى ​القوات​ الدولية لمراقبة فك الاشتباك فى مرتفعات ​الجولان​ "أندوف" و​الشرطة العسكرية​ الروسية.

وقال حق - فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الاخبارية أمس الجمعة، " إن القوات الروسية ليست جزءا من ​الأندوف​ ، وأن أنشطة الشرطة العسكرية الروسية فى هذه المنطقة ودورياتها فى الجانب السورى مفصولة بوضوح عن نشاط قوات الأندوف".

وأضاف "بموجب الاتفاق الموقع فى عام 1974 والبروتوكول فإن قوات الأندوف تتشكل من ممثلين عن الأطراف الموقعة على الاتفاق" ، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة إلى الأندوف الآن هى توفير الوصول إلى ​القنيطرة​ للجانبين فى أقرب وقت ممكن ، حسبما تسمح به الظروف ولتحقيق هذا الغرض تتعاون الأندوف مع العسكريين السوريين والإسرائيليين على حد سواء عبر وساطة كبير المندوبين السوريين وممثل عن القوات المسلحة الإسرائيلية ، وذلك حتى زمن بدء تنفيذ دوريات فى المنطقة.