اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم السبت، وعلى رأسها انطلاق موسم صيد الأسماك ببحيرة البردويل بشمال سيناء بعد توقف 5 أشهر، والصيادون يوجهون الشكر للقوات المسلحة.















































































