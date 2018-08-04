اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم السبت، وعلى رأسها انطلاق موسم صيد الأسماك ببحيرة البردويل بشمال سيناء بعد توقف 5 أشهر، والصيادون يوجهون الشكر للقوات المسلحة.
انطلاق موسم صيد الأسماك ببحيرة البردويل بشمال سيناء بعد توقف 5 أشهر.. والصيادون يوجهون الشكر للقوات المسلحة
وزير النقل: انتهاء تنفيذ وتشغيل مترو هارون- نادى الشمس نهاية ديسمبر.. وبدء تطوير الخط الأول للمترو بداية 2019
اتحاد الكرة يصرف 240 ألف دولار مقدم تعاقد لأجيرى.. ويعفيه من الشرط الجزائى حال إيقافه بسبب التلاعب بالنتائج
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