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اضبط مخالفة.. عمود كهرباء يهدد حياة أهالى عزبة الرخاوى بالشرقية

السبت، 04 أغسطس 2018 10:16 ص
اضبط مخالفة.. عمود كهرباء يهدد حياة أهالى عزبة الرخاوى بالشرقية عمود الكهرباء
الشرقية - فتحية الديب
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أعرب العشرات من أهالى عزبة الرخاوى التابعة لقرية العليوات بالعزازى مركز فاقوس بالشرقية، عن غضبهم الشديد من تواجد عمود إنارة بمدخل العزبة يشكل خطورة على حياة الأهالى.

 

ويقول "محمود نصر" من أهالى مركز فاقوس، إن العمود به جزء معرض للسقوط فى أى لحظة، وأن الأهالى تقدموا بعدة شكاوى إلى إدارة الكهرباء من أجل نقله أو إصلاحه.

 

وناشد أهالى العزبة المسئولين بكهرباء شمال الشرقية، سرعة التدخل واستبدال العمود بأخر حديث حرصا على حياتهم من سقوط الجزء العلوى منه  فى أى وقت.

 

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