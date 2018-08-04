استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بجروحه فى غزة

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة صباح اليوم السبت، عن استشهاد طفل متأثرا بجروحه التى أصيب بها أمس الجمعة خلال مشاركته فى مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة اشرف القدرة، إن الطفل معاذ زياد الصورى 15 عاما استشهد متأثراً بجراحه التى أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلى يوم أمس فى الجمعة الـ19 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وباستشهاد الفتى الصورى، ترتفع حصيلة ضحايا جمعة الوفاء لشهيد القدس على حدود غزة أمس الى شهيدين و220 اصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.