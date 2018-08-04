استثمارات بـ8 مليارات جنيه بين كاسل والمقاصة سبورت فى العاصمة الإدارية

كتب محمود الضبع

كشف المهندس أحمد منصور، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، أن حجم الاستثمارات المخصصة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 8 مليارات جنيه بشراكة مع شركة المقاصة سبورت.

وأضاف أن السوق المصرى أصبح الأكثر جذباً للاستثمارات فى الشرق الأوسط، خاصة فى مجال التطوير العمرانى بعد المخططات والاستراتيجيات التى وضعتها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وهذا ما دفعنا للدخول فى مصر بهذا الحجم من رؤس الأموال، وتعتبر شركة كاسيل للتطوير العمرانى هى امتداد لشركة آى بى سى التى تأسست عام 1982 فى بالمملكة العربية السعودية.

وأشار منصور إلى أن دخولهم السوق المصرى خلال 2018 بهدف استثمار 8 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال مشروع سكنى متكامل مميز وذكى، فقد قررنا زيادة نسبة المساحة الخضراء بالمشروع إلى 81% بدلاً 75%، وتصبح نسبة البناء على مساحة 19% فقط، كما أن 70% من إجمالى مساحة المشروع التى تبلغ 41.5 فدانا سيعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مراعاة ذوى القدرات الخاصة فى جميع العمارات بالمشروع، وستصل نسبة تشغيل العمالة المستهدفة إلى 5 آلاف عمالة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى ألف موظف بالمشروع فور تشغيله بالكامل.

وقد شهد حفل تدشين المشروع حضور قيادات الشركة وعدد من نجوم الإعلام والفن والرياضة ومشاهير المجتمع، على رأسهم المهندس طه منصور رئيس مجلس إدارة كاسيل للتطوير العمرانى، واللواء محمد عبد السلام، والمهندس محمد إدريس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وحضرت مجموعة من نجوم الفن منهم الفنان هشام عباس ومى سليم والإعلامية هبة الأباصيرى، والتى قامت بتقديم الحفل، والكابتن طاهر أبوزيد، والكابتن حازم إمام، والفنان بيومى فؤاد، ولاعب النادى الأهلى رامى ربيعة، وأحيت الحفل المطربة اللبنانية نيكول سابا.