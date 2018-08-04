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احتجاجات متفرقة فى إيران مع اقتراب عودة العقوبات الأمريكية

السبت، 04 أغسطس 2018 12:43 م
احتجاجات متفرقة فى إيران مع اقتراب عودة العقوبات الأمريكية وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمانى فضلى
رويترز
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أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى اليوم السبت بأن احتجاجات متفرقة خرجت فى مدن إيرانية لليوم الرابع كما هاجم متظاهرون حوزة شيعية إلى الغرب من العاصمة طهران وذلك فيما يتأهب الإيرانيون لعودة العقوبات الأمريكية.

وأوضحت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة المئات في مظاهرات في مدن بأنحاء مختلفة من البلاد بينها طهران واصفهان وكرج احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها تراجع قيمة الريال بسبب مخاوف إعادة فرض العقوبات الخانقة في السابع من أغسطس آب.

وانسحبت الولايات المتحدة فى مايو من الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015. وقضى الاتفاق بتخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووى.

وقررت واشنطن بانسحابها إعادة فرض العقوبات على إيران قائلة إن طهران تمثل تهديدا أمنيا كما أوصت الدول الأخرى بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيرانى اعتبارا من 4 نوفمبر، وإلا ستصبح عرضة لإجراءات مالية أمريكية.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن شرطة مكافحة الشغب فى مدينة اشتهارد التى تقع على بعد 100 كيلومتر إلى الغرب من طهران تدخلت فى ساعة متأخرة الليلة الماضية لتفريق حوالي 500 شخص رددوا هتافات ضد الحكومة وألقى بعضهم بالحجارة والصخور على حوزة شيعية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين فى طهران يرددون هتاف "الموت للديكتاتور". ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو على نحو مستقل.

 

 


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