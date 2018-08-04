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السبت، 04 أغسطس 2018 09:50 م
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اتساع نطاق أكبر حريق غابات فى كاليفورنيا

السبت، 04 أغسطس 2018 09:09 م
اتساع نطاق أكبر حريق غابات فى كاليفورنيا حريق غابات فى كاليفورنيا
(رويترز)
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اتسع نطاق حريق غابات يستعر فى كاليفورنيا اليوم السبت فى الوقت الذى يبذل فيه رجال الإطفاء جهودا مضنية لاحتواء الحريق الذى تذكيه رياح عاصفة والذى أجبر بالفعل الآلاف على الفرار من منازلهم وتسبب فى إغلاق متنزه ضخم بالولاية.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن الحريق فى منطقة مندوسينو التى تقع على بعد نحو 145 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو اتسع ليغطى نحو 201471 فدانا اليوم السبت بعد أن اتسعت رقعته بأكثر من 25 فى المئة من يوم الجمعة. وكان قد تم احتواء نحو 34 فى المئة من الحريق.

وأصبح حريق مندوسينو الآن أكبر حريق فى الولاية إذ وصلت رقعته إلى أكثر من ثلثى مساحة لوس أنجليس وتسبب فى إجلاء ما يقرب من 16 ألف شخص ودمر أكثر من مئة مبنى.

واتسعت مساحة الحريق ليصبح أكبر من حريق (كار فاير) الذى يستعر على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشمال الشرقى والذى أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل ودمر أكثر من 1500 منزل وشركة ومنشأة أخرى.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء 41 فى المئة من هذا الحريق فى حين بدأت السلطات تسمح لبعض السكان الذين جرى إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

وطبقا لبيانات الإدارة فإن موسم حرائق الغابات فى كاليفورنيا هذا العام أكثر تدميرا عما حدث فى الأعوام السابقة، إذ أتت الحرائق على نحو 290 ألف فدان من الغابات أى أكثر من ضعف المتوسط المسجل فى نفس الفترة خلال خمس سنوات.

وطبقا للمركز الوطنى لمكافحة الحرائق أبلغت 14 ولاية فى المجمل عن نشوب حرائق غابات ضخمة فى الوقت الراهن معظمها فى ولايات غربية لكن هناك حرائق غابات فى ولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا.

 


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