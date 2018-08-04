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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

السبت، 04 أغسطس 2018 01:55 م
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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أصيب 7 مواطنين، فى مشاجرة بين عائلتى "موسى" و"خاطر"، بقرية سرسنا، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، بسبب لهو الأطفال، ونقلوا جميعا لمستشفى طامية المركزى، لتلقى العلاج، وسط حراسة أمنية مشددة.

 

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة وإصابة عدد من المواطنين بقرية سرسنا.

 

وتبين أن المشاجرة وقعت بين أفراد عائلة "موسى"، وهم: "محمود.م.ع" (35 سنة-فلاح)، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"عمرو.م.م" (22 سنة-فلاح)، مصاب بكدمات بالرأس، و"أشرف.ف.م" (40 سنة-فلاح)، وشقيقه "أحمد" (38 سنة-سائق)، (طرف أول).

 

وتبين لأجهزة الأمن، أن الطرف الثانى فى المشاجرة، من أفراد عائلة "خاطر"، وهم: "محمد.ع" (59 سنة-مدرس)، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وابن عمه "ا.ع" (53 سنة-فلاح) مصاب بجرح قطعى بالرأس، وابن عمهما "دسوقي.ع" (62 سنة-فلاح)، مصاب بكدمة بالذراع الأيسر، وشقيقه "حسين.ع" (49 سنة-مقاول)، مصاب بجرح بالرأس، وشقيق الثالث والرابع "حمدي.ع" (49سنة-مقاول) مصاب بجرح بالرأس، وذلك بسبب لهو الأطفال.

 

تم ضبط طرفى المشاجرة، وتبادلا الاتهامات لنفس السبب، ونقل المصابين لمستشفى طامية المركزى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابساتها وظروفها.

 

حرر محضر بالواقعة، رقم 15178 لسنة 2018 م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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