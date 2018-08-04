إجراء 44 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية للقضاء على قوائم الhنتظار

الشرقية - إيمان مهنى

أجرت مديرية الصحة بالشرقية ، 44 عملية جراحية ، بمستشفي السعديين المركزي ، لأهالي قرية السعديين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح ، في إطار خطة المديرية للقضاء على قوائم الhنتظار .

وأوضح بيان إعلامي ، أن العمليات التي أجريت عبارة عن 10 عمليات أستئصال مرارة ، 34 عملية ما بين عمليات جراحية كبري ومتوسطة ، شارك في إجرائها 26 طبيبا استشاريا وأخصائي من مستشفيات ديرب نجم ومشتول السوق ومنيا القمح وبلبيس والزوامل وههيا المركزي بجانب أطباء مستشفي السعديين وأطباء المديرية وعدد 20 من هيئة التمريض .