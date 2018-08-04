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السبت، 04 أغسطس 2018 10:44 م
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إجراء 44 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية للقضاء على قوائم الhنتظار

السبت، 04 أغسطس 2018 09:49 م
إجراء 44 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية للقضاء على قوائم الhنتظار القضاء على قوائم الإنتظار بمستشفي السعديين المركزى
الشرقية - إيمان مهنى
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أجرت مديرية الصحة بالشرقية ، 44 عملية جراحية ، بمستشفي السعديين المركزي ، لأهالي قرية السعديين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح ، في إطار خطة المديرية للقضاء على قوائم الhنتظار .
 
وأوضح بيان إعلامي ، أن العمليات التي أجريت عبارة عن 10 عمليات أستئصال مرارة ، 34 عملية ما بين عمليات جراحية كبري ومتوسطة ، شارك في إجرائها 26 طبيبا استشاريا وأخصائي من مستشفيات ديرب نجم ومشتول السوق ومنيا القمح وبلبيس والزوامل وههيا المركزي بجانب أطباء مستشفي السعديين وأطباء المديرية وعدد 20 من هيئة التمريض .
 
 
 

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